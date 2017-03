MR wil burgerschapscontract voor elke burger

Door: redactie

15/03/17

Daags na de commotie over het N-VA-voorstel om kinderen van wie slechts één ouder Belg is niet langer automatisch de Belgische nationaliteit te geven, komt de MR met een voorstel voor een burgerschapscontract. "Elke burger die op ons grondgebied verblijft, zou dat vanaf de leeftijd van 18 jaar moeten ondertekenen in zijn of haar gemeente, zeggen Kamerfractieleider Denis Ducarme en partijvoorzitter Olivier Chastel. Ze dienen in de Kamer een voorstel van resolutie in die zin in.