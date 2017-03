Restjes? Deel ze op Facebook!

Door: redactie

Dat we teveel eten weggooien is ook een vrouw uit Lanaken opgevallen. Zij lanceert daarom de Facebookpagina 'Zonder Honger Naar Bed'. Wie teveel eten heeft klaargemaakt, kan het daar gratis aanbieden aan mensen die zich geen eten kunnen permitteren. De pagina is zondag online gegaan en er zijn al 500 leden. "Er zijn hier in Lanaken 200 gezinnen die onder de armoedegrens leven, waarvan het bekend is. Langs de andere kant zijn er heel veel gezinnen die teveel koken en waar het dan in de vuilbak belandt. Dat is pure voedselverspilling", vertelt initiatiefneemster Patricia Weetink. Het voorbije weekend startte Patricia daarom de Facebookpagina Zonder Honger naar Bed. Wie restjes heeft, kan ze daar kwijt. Wie er nood aan heeft, kan ze gratis krijgen. Ondertussen is het concept ook opgepikt in Riemst en Bilzen en zijn er plannen voor Hasselt.