Door: redactie

15/03/17 - 22u38 Bron: vtmnieuws.be

De stad Tongeren gaat anticonceptie geven aan de duiven in de stad, in maïs die is behandeld. Het is nodig want er zitten grote kolonies duiven in de stad, die zorgen voor overlast en hun uitwerpselen beschadigen de historische gebouwen. Anticonceptie is diervriendelijker dan de dieren afmaken, zegt de stad. De anticonceptie lijkt op gewone voedermaïs... maar de korrels zijn behandeld: de pil voor duiven, zeg maar. Na een jaar zouden er door de mais 30 procent minder duiven moeten rondvliegen.