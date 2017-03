Station Charleroi-Sud ontruimd na vondst verdachte koffer

Bewerkt door: ADN

Het station Charleroi-Sud is ontruimd na de vondst van een verdachte koffer. De ordediensten hebben een veiligheidszone opgericht. Het spoorverkeer ondervindt geen hinder.

Het bomalarm werd afgekondigd omstreeks 14.05 uur, aldus NMBS-woordvoerder Thierry Ney. Een verdachte koffer is in het gebouw aangetroffen, waardoor de evacuatie is beslist.



De lokale politie van Charleroi en de spoorpolitie richtten een veiligheidszone op. Het perron 1 is niet toegankelijk, maar het spoorverkeer ondervindt geen hinder. Wel zijn er beperkingen voor trams en omleidingen voor bussen.