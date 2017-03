Griepepidemie officieel het land uit

Bewerkt door: ADN

15/03/17 - 12u23 Bron: Belga

© thinkstock.

De griepepidemie is na zeven weken officieel voorbij. Dat meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Naar schatting 250.000 mensen werden in die periode besmet met het griepvirus.

In de week van 6 tot 12 maart bleef, voor de tweede week op rij, het aantal mensen met een griepaal syndroom die een huisarts consulteerden onder de epidemische drempel, met 89 raadplegingen per 100.000 inwoners. Het WIV sluit dus vandaag de griepepidemie in België af. Toch waarschuwen de virologen en epidemiologen van het WIV dat het griepvirus in de komende weken nog in beperkte mate verder zal circuleren.



De winterse griepepidemie die ons land tussen 9 januari en 26 februari trof, was van een matige intensiteit en van eerder korte duur. De piek lag in de week van 30 januari tot 5 februari, met 745 raadplegingen voor een griepaal syndroom per 100.000 inwoners.



Volgens het WIV raadpleegden tijdens de epidemie 385.000 mensen een huisarts omwille van een griepaal syndroom. Ongeveer 250.000 van hen waren werkelijk besmet met het griepvirus, blijkt uit virologische stalen.

Sterfgevallen Het aantal sterfgevallen gelinkt aan de griepepidemie is onbekend. "Onze statistische modellen laten ons toe om de algemene mortaliteit in de bevolking in te schatten, maar zij geven ons geen overzicht van de oorzaak van de mortaliteit", waarschuwt Sébastien Daems, woordvoerder van het WIV. "Het is dus helemaal fout om te verklaren dat de winterse mortaliteit enkel aan de griep te wijten is. Andere factoren, zoals de koude temperaturen of de luchtverontreiniging moeten ook in beschouwing worden genomen."



Op basis van de mortaliteitsgegevens van de afgelopen vijf jaar werden, tussen 2 januari en 19 februari, 15.636 sterfgevallen verwacht. In werkelijkheid zijn er 18.778 sterfgevallen gerapporteerd, wat een significante oversterfte van 3.142 sterfgevallen inhoudt (+20 procent). Die oversterfte trof de 85-plussers het zwaarst.



Het WIV benadrukt dat de sterftecijfers deze winter vergelijkbaar zijn met de sterftecijfers gerapporteerd tijdens de griepepidemie van 2014-2015. Toen was de griepepidemie weliswaar intenser dan dit jaar.