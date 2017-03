Ex-Syriëstrijder Michael Delefortrie krijgt 18 maanden cel voor "onterende" behandeling van zijn vrouw

Bewerkt door: ADN

Rechtbank Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft ex-Syriëstrijder Michael Delefortrie veroordeeld tot achttien maanden cel voor de "onterende" behandeling van zijn echtgenote. Ze moest hem volgens zijn geloofsovertuiging gehoorzamen en toestemming vragen om de woning te verlaten.

De 28-jarige Delefortrie woont tegenwoordig in Blankenberge omdat hij dan vaker op bezoek kan gaan bij zijn echtgenote, de 29-jarige Samira B. Zij zit in de gevangenis van Brugge een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor de moord op haar ex-vriend.

"Beklaagde heeft zijn echtgenote grof vernederd. Hij heeft geen respect voor de vrije meningsuiting of voor de democratische verworvenheden van de vrouw"

De feiten waarvoor Delefortrie veroordeeld werd, speelden zich twee à drie maanden voor haar veroordeling af, toen het koppel nog in Boom woonde en Samira B. zwanger was van hun eerste kind. Op 21 maart 2016 kregen ze ruzie omdat Samira een foto van haar ex en de kinderen niet wilde weghalen. Delefortrie spuwde op haar. Toen ze de politie wilde bellen, gooide hij haar gsm kapot.



Op 14 april 2016 was het opnieuw prijs: Samira verliet zonder zijn toestemming de woning na een discussie over haar gsm-gebruik. Delefortrie liep haar achterna, greep haar bij de nek en sloeg haar. Toen een getuige de politie wilde bellen, probeerde hij haar toestel af te pakken.



"Beklaagde heeft zijn echtgenote grof vernederd. Hij heeft geen respect voor de vrije meningsuiting of voor de democratische verworvenheden van de vrouw", oordeelde de rechter.