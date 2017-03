Man snijdt oud-collega met gebroken glas in de hals

Door: redactie

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen moesten zich vandaag twee mannen verantwoorden voor een steekpartij in een Italiaans restaurant in Lier. Eén van hen was oud-werknemer en was al verschillende keren langsgekomen om heibel te zoeken. Daarbij had hij ook doodsbedreigingen geuit. De andere beklaagde gaf verstek.

De politie van Lier werd op 9 december 2016 opgeroepen voor een steekpartij in een Italiaans restaurant. Bij aankomst zag de politie twee mannen snel wegwandelen, de twee hadden bloed op kleren en aangezicht en verschillende kleine verwondingen en waren allebei dronken. Volgens een van hen zou hij de andere ervan hebben willen weerhouden om zijn oud-collega's aan te vallen maar was hij niet succesvol.



De personeelsleden verklaarden echter dat die man één van heeft tegengehouden om te ontsnappen toen zijn kompaan aanviel. De vier aanwezige personeelsleden beweren dat hun oud-collega al verschillende keren in de zaak was geweest om heibel te zoeken. Die avond hadden ze getracht hem uit het restaurant te zetten maar beet hij een glas stuk en haalde daarmee uit naar een oud-collega. Het slachtoffer werd slechts lichtgewond aan de hals.



Volgens de verdediging van de oud-werknemer was het een geval van zelfverdediging. "Mijn cliënt werd zelf aangevallen en heeft zich verweerd", aldus meester Johan Platteau. "Hij had helemaal geen intentie om te doden en raakte de man amper. Vraag hier is of het om steken of snijden gaat, want de deskundige haalt beide termen door elkaar in zijn verslag. Als je iemand wil doden, steek je uit volle kracht en stop je niet na één sneetje. Het is ook opvallend dat het strafregister van zijn voormalige collega's niet in het dossier zit, waardoor het een zeer zwart-witte benadering van de avond wordt."



Het parket vorderde 4 jaar cel voor de oud-werknemer en gedraagt zich voor de tweede beklaagde naar de wijsheid van de rechtbank. Vonnis op 29 maart.