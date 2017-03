6 maanden cel omdat verdachte in gezicht van onderzoeksrechter spuwde

Bewerkt door: ADN

15/03/17 - 14u09 Bron: Belga

Onderzoeksrechter Theo Byl. © David Legreve.

Rechtbank Mechelen De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man veroordeeld tot 6 maanden cel en een boete van 600 euro omdat hij tijdens een verhoor in het gezicht van een onderzoeksrechter spuwde. Hij uitte ook bedreigingen en beledigde de man.

Robby Z. is geen onbekende voor het Mechelse gerecht en werd in september 2014 voor onderzoeksrechter Theo Byl geleid in het kader van een helingdossier. Dat zinde Z. niet en hij begon de onderzoeksrechter te beledigen en bedreigen. "Als ik u buiten tegenkom, pas dan maar op, dan maak ik u kapot", klonk het. "Uit de hoogte" Toen de onderzoeksrechter in een poging om hem te kalmeren polste of de man misschien onder invloed voor hem stond, spuwde Z. naar hem. "Ik vond dat hij uit de hoogte deed", verklaarde Z. achteraf.

"De plooien tussen mijn cliënt en de onderzoeksrechter zijn inmiddels gladgestreken, ze hebben elkaar al ontmoet in het kader van een nieuw dossier"

Het parket vorderde een celstraf van 3 maanden en 600 euro maar de rechtbank meende dat 6 maanden een gepastere straf was. "De plooien tussen mijn cliënt en de onderzoeksrechter zijn inmiddels gladgestreken, ze hebben elkaar al ontmoet in het kader van een nieuw dossier", zei de verdediging.



Uitgebreid strafregister

De man heeft een uitgebreid strafregister en heeft minstens 10 effectieve veroordelingen van 12 maanden of meer opgelopen. In november werd hij door de politiediensten gevat en naar de gevangenis overgebracht. Een uurtje later mocht hij die met een enkelband verlaten, maar nog geen 24 uur later werd hij opnieuw betrapt op diefstal. Voor die feiten moet hij nog voor de rechtbank verschijnen.