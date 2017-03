"Ongeval bij school waarbij jongetje omkwam vermijdbaar met databank voor alle verkeersborden"

Door: redactie

video Het ongeval aan een schoolpoort waarbij onlangs een jongetje werd doodgereden door een vrachtwagen, had vermeden kunnen worden als de verkeersbordendatabank up-to-date zou zijn. Dat zegt specialist Johan De Mol van de Universiteit Gent aan VTM Nieuws.

Die databank had dan in de gps-toestellen kunnen zitten, waardoor die een andere route kiezen als de school begint of eindigt.



Ongeval

Op 22 februari is een zesjarig jongetje net voor schooltijd met zijn fietsje onder een vrachtwagen beland in Brugge. Het kind wou vlak voor de schoolpoort oversteken. Zijn mama en kleine zusje zagen het ongeval gebeuren, net als heel wat andere ouders en leerlingen.



Het slachtoffertje werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.