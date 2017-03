Man zwaargewond na ongeval op kruispunt in Torhout

Jelle Houwen

15/03/17 - 06u35

video Een man van middelbare leeftijd is deze nacht om 4.30 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Kortemarkstraat in Torhout.

Volgens de eerste vaststellingen kwam de man in zijn Ford Fiesta vanuit de Kruiskensstraat aangereden en verleende hij geen voorrang aan een jongeman die in zijn Kia Sportage richting Kortemark reed. De Fiesta werd in de flank gegrepen en beide auto's tolden in het rond. De Ford eindigde opnieuw met een zware klap toen de achterkant tegen een elektriciteitspaal terechtkwam. Die liep eveneens schade op. De Kia eindigde met de neus in de haag van een voortuin van een woning.



De brandweer van Torhout werd opgeroepen om de man in zijn Ford te bevrijden. Die zat aanvankelijk bewusteloos in zijn wagen. De brandweer kon hem snel ontzetten via het portier. De MUG-arts diende hem de eerste zorgen toe waarna hij overgebracht werd naar het ziekenhuis van Torhout. De man liep zware verwondingen op.



De jongeman in de Kia bleef ongedeerd en werd nadien verhoord door de politie. De brandweer moest nadien nog de talrijke brokstukken die over het ganse kruispunt bezaaid lagen net als een flink oliespoor opruimen. De Kortemarkstraat was anderhalf uur lang afgesloten tot de wagens getakeld werden.