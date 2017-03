Uitslaande brand verwoest woning in Galmaarden

Tom Vierendeels

15/03/17 - 06u38 Bron: eigen berichtgeving

video Een woning in de Winterkeer is deze nacht compleet verwoest door een uitslaande brand. Het vuur werd kort na 1.30 uur opgemerkt waarna ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West uit Tollembeek, Lennik en Halle massaal ter plaatse kwamen. Bij hun aankomst was de brand al volledig uitgeslagen.

Zowel de eerste verdieping, de zolderverdieping en het dak gingen volledig in vlammen op. Op het gelijkvloers is er enorm veel water- en rookschade. In het beging was het onduidelijk of er nog iemand aanwezig was in de woonst, maar er kon vrij snel telefonisch contact gelegd worden met de bewoner, die op dat moment elders verbleef.



Niemand raakte gewond. De brandweer had nog tot de ochtend nodig om alles geblust te krijgen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde zal in de loop van de dag een branddeskundige ter plaatse sturen voor verder onderzoek.