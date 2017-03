Albanees in Genk gearresteerd met 600 wietplanten in bestelwagen

SPS

14/03/17 - 23u04 Bron: Belga

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een 26-jarige Albanees aangehouden en opgesloten op verdenking van cannabisteelt. De douane had de man gisteren onderschept met 600 cannabisplanten in zijn bestelwagen. Verder lagen er materialen in voor de teelt van cannabis.