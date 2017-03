Jongeman in de cel voor brandstichting in Tielt

SPS

14/03/17

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 25-jarige man uit Tielt aangehouden op verdenking van brandstichting. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. M.S. ontkent dat hij iets met de brand te maken heeft.

Het vuur ontstond maandag rond 16.45 uur in een gebouw in de Krommewalstraat in Tielt. M.S. bevond zich op dat moment in zijn studio en moest door de brandweer ontzet worden. De jongeman werd met lichte rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. De relatief kleine brand kon snel geblust worden.



De branddeskundige kwam echter tot de conclusie dat het papier en het karton onder de trap niet zomaar vuur heeft gevat. Volgens de branddeskundige kan de brand niet accidenteel ontstaan zijn. M.S. kwam zelf als verdachte in beeld en werd dinsdagmiddag aangehouden door de onderzoeksrechter. De Brugse raadkamer zal vrijdag beslissen of hij langer in de cel moet blijven.