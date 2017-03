Tachtig sans-papiers bezetten gebouw in Brussel

Bewerkt door EB

Een tachtigtal personen van La voix des sans-papiers, een collectief van mensen zonder papieren, bezetten sinds afgelopen weekend een gebouw in de Zennestraat in Brussel. Ze hopen zo tot onderhandelingen te komen met de stedelijke overheid en met de eigenaar, en uiteindelijk een overeenkomst van voorlopige bewoning te verkrijgen. Aangezien het gebouw uiteindelijk zal worden afgebroken, vragen de bewoners om er te kunnen verblijven tot de start van de werkzaamheden.

Het collectief bezette al vier maanden een gebouw in Schaarbeek dat behoorde tot de Schaarbeekse Haard. Omdat er werkzaamheden zouden beginnen, moest het collectief het gebouw verlaten.



"We vragen de stad en de eigenaar om ons voorstel te overwegen en de waardigheid van vrouwen, mannen, ouderen en kinderen die dit nieuwe gebouw bezetten te respecteren. Ons land telt meer dan honderdduizend mensen zonder papieren. Eén op de honderd burgers heeft dus geen rechten, hoewel hij vaak al jaren in België woont. Vanwege de huidige migratietrends en het beleid van de regering is het duidelijk dat dit cijfer alleen maar zal toenemen", zei Johns Mbulula van MRAX (Beweging tegen Racisme, Antisemitisme en Xenofobie).