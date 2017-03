Diefstal van 40.000 ruitenwissers bij Bosch kost dader 18 maanden cel

Bewerkt door EB

Tienen De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 47-jarige man veroordeeld tot achttien maanden cel voor de diefstal van 40.000 ruitenwissers bij Bosch in Tienen. Johan C. kon daar de hand op leggen als gewezen magazijnier van Deufol Logistics in Tienen.

Vier personen werden beticht van de diefstal. Hoofdbeklaagde Johan C. uit Alken werkte als magazijnier bij Deufol Logistics, een logistieke partner van Bosch. Samen met hem stonden drie ex-collega's uit Vlaams-Brabant en Limburg terecht. De feiten vonden plaats van januari 2007 tot december 2012.



Aan de praktijken kwam een einde toen de ruitenwisserproducent het Nederlandse detectivebureau Nagtegaal en Monsieurs inhuurde om onverklaarbare tekorten in de voorraden uit te pluizen. Het bureau stelde vast dat dat 40.000 ruitenwissers verdwenen waren. Het ging om 10.000 nieuwe en 30.000 afgekeurde exemplaren. De ruitenwissers werden afgenomen door een autohandelaar in Genk. In Keerbergen vond Johan C. afnemers voor 1.500 paletten met 28 ton gestolen metaalafval.



Fikse schadevergoedingen

Johan C. kreeg achttien maanden cel met uitstel. Een ploegbaas en een vrachtwagenchauffeur werden vrijgesproken. De vierde beklaagde, een 46-jarige man uit Genk, kreeg drie maanden cel. Johan C. moet aan Robert Bosch Productie een schadevergoeding betalen van 63.491 euro en nog eens 6.700 euro samen met de andere veroordeelde. Aan Deufol Logistics is C. een vergoeding van 52.877 euro verschuldigd.