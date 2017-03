Krakers krijgen 14 dagen om pand te verlaten. "En wij moeten gas en stroom betalen", klagen eigenaars

Bewerkt door EB

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft de krakers van het huis in de Holstraat veertien dagen de tijd gegeven om het pand te verlaten. Dat melden de eigenaars van het huis. "Het is voor ons totaal onaanvaardbaar dat wij nog veertien dagen langer gas, water en elektriciteit betalen", zeggen Paul De Roo en Sarah Braeye.

De eigenaars van het huis in de Holstraat in Gent deden vorige week via Facebook een oproep om hulp. "Sinds enkele weken zitten 11 Roma met kinderen en een hond in ons huis in Gent. Ze hebben het gekraakt, maken gebruik van egw (elektriciteit, gas en water) op onze kosten, strippen het huis alsook het aanwezige meubilair. Dat speelt zich af in het huis dat wij sinds 2 maanden gekocht hebben en waar wij ook gedomicilieerd zijn", schreef Sarah Braeye.



De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen liet vandaag weten dat er geen sprake was van woonstschennis of huisvredebreuk, omdat het pand volgens de vaststellingen van de politie niet bewoond of bemeubeld was. De voorzitter van de Gentse rechtbank van eerste aanleg heeft nu geoordeeld over het eenzijdig verzoekschrift, waarin het koppel de uitzetting van de krakers vroeg, en geeft de krakers 14 dagen de tijd om de woning te verlaten. Lees ook Parket: "Krakers Gent plegen geen woonstschennis want geen bewoond pand"

