Van Grieken: "We hebben veel gemeen met Wilders, maar de Koran verbieden? Dat niet"

Door: redactie

14/03/17 - 16u08 Bron: vtmnieuws.be

video

Vlaams Belang heeft veel gemeen met Geert Wilders (PVV) maar "de Koran verbieden is heel dom". Dat zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in De Meulemeester in Debat, waar hij in discussie ging met Imade Annouri (Groen). "Boeken verbieden is iets heel dom." Een Koranverbod is één van de punten in het summiere verkiezingsprogramma van het extreemrechtse PVV. Hoewel Vlaams Belang zich in de 'de-islamisering' van Wilders grotendeels kan vinden, gaat een verbod op de Koran een brug te ver. "We hebben veel gemeen met Wilders maar een Koran verbieden hebben we nooit gewild", zegt Van Grieken. "Boeken verbieden, daar doen we niet aan mee met Vlaams Belang. Boeken moet je net lezen om je tegenstander te kennen. Veel dingen die Islamitische Staat doet, staan gewoon in de Koran. Boeken moet je publiceren, boeken moet je lezen."