Opmerkelijke trend: steeds minder jongeren drinken alcohol

Jongeren en alcohol, het blijft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is het gebruik ervan de laatste jaren duidelijk op de terugweg. Bij +16-jarigen zegt 31 procent regelmatig alcohol te drinken, tegenover 46 procent in het schooljaar 2005-2006. Ook sterkedrank wordt veel meer aan de kant geschoven. Jongeren beginnen daarnaast later met alcohol. Ze zijn gemiddeld zo'n 14 jaar en 5 maanden oud, en dat is een stijging van bijna een jaar ten opzichte van een aantal schooljaren terug.

Al sinds het schooljaar 2000-2001 bevraagt het VAD (het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs) leerlingen uit verschillende secundaire scholen over het gebruik van alcohol, tabak, illegale drugs en medicatie, maar ook over gokken en gamen. Voor de resultaten van het afgelopen schooljaar (2015-2016) zijn 27.146 leerlingen uit 63 verschillende scholen bevraagd.



Voor het eerst is een daling te zien voor wat betreft het alcoholgebruik bij oudere leerlingen (+16-jarigen). Het regelmatig drinken van een glas alcohol kent in de voorbije tien jaren een duidelijke daling, van 46 procent in 2005-2006 naar 31 procent in 2015-2016. Het aandeel 17- tot 18-jarigen dat minstens één keer per maand aan 'bingedrinken' doet - meer dan vijf glazen tijdens een gelegenheid -, daalt in de drie laatste schooljaren van 38 procent naar 31 procent.



Ook het regelmatig gebruik van sterkedrank daalt voor het eerst onder de 10 procent, na drie jaren van stagnatie. In vergelijking met het schooljaar 2008-2009 is het aandeel regelmatige gebruikers van sterkedrank bijna gehalveerd (van 15 procent naar 8 procent).



Net als de oudere leerlingen, lijken ook de -16-jarigen op de goede weg: terwijl in het schooljaar 2005-2006 77 procent nog zei ooit alcohol gedronken te hebben, is dat cijfer gedaald met liefst 30 procent, naar 45 procent. Een daling die deels verklaard kan worden door de wetswijziging op de verkoop van alcohol. In 2010 werd het immers verboden alcohol te verkopen of te schenken aan jongeren onder de 16 jaar.



De vaststelling dat steeds meer jongeren het drinken van alcohol uitstellen, is ook af te leiden uit de stijgende beginleeftijd voor alcoholgebruik. Tussen 2010-2011 en 2015-2016 is die gestegen met bijna een jaar, van 13 jaar en 7 maanden naar 14 jaar en 5 maanden.



Cannabis

Het ziet er dus naar uit dat het, voor wat betreft het alcoholgebruik bij jongeren, de goede kant lijkt uit te gaan. Niet alleen bij de jongste scholieren, maar ook bij de oudere leerlingen. Wat het gebruik van cannabis betreft, is er volgens het onderzoek geen kentering: één op de negen geeft aan in het voorbije jaar cannabis gebruikt te hebben, een cijfer dat stabiel gebleven is de laatste jaren.