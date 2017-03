Geen treinverkeer tussen Lokeren en Gent na ongeval

Door: redactie

14/03/17 - 08u24 Bron: Belga

(Archieffoto) © belga.

Beervelde Er kunnen momenteel geen treinen rijden tussen de stations van Lokeren en Gent-Dampoort. Dat melden spoorbedrijven Infrabel en NMBS. Aan een overweg in Beervelde is een goederentrein tegen een auto gereden. Er rijden vervangbussen.

De goederentrein, onderweg van Frankrijk naar Antwerpen, reed kort voor 8.00 uur tegen de auto. De autobestuurder had zijn auto tijdig kunnen verlaten, aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Niemand raakte gewond. De auto wordt getakeld.



De overweg heeft normaal gefunctioneerd, zo stelden specialisten van Infrabel vast. "Het zou gaan om iemand die verblind was geraakt door de zon", zegt Petit. Infrabel roept nogmaals op tot voorzichtigheid en vraagt om de verkeersregels aan overwegen te respecteren.



Het is een lastige week voor treinreizigers op de as Gent-Antwerpen. Gisteren was er ook al een incident in Beveren-Waas, waardoor het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-Berchem een tijdje onderbroken was.