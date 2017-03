In Europa scoort Erdogan het best bij Vlaamse Turken

Door: redactie

14/03/17 - 06u19 Bron: Belga

© getty.

Nergens anders in Europa haalde de partij van president Erdogan zo'n hoge score bij de jongste Turkse verkiezingen als in Vlaanderen. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Miljoenen Turken wereldwijd spreken zich binnen minder dan een maand uit over de vraag of Turkije moet evolueren naar een presidentieel systeem, waarin Recep Tayyip Erdogan meer macht krijgt.



Kiesdistrict Vlaanderen

Afgaande op de resultaten van de meest recente Turkse verkiezingen heeft de president in kiesdistrict Vlaanderen niet veel te vrezen. Net geen 68 procent van de Vlaamse Turken stemde in november 2015 voor zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP). Alleen in Libanon lag het percentage met 85 procent nog hoger. In Nederland ging het om 64 procent en in de algemene uitslag (Turkije + diaspora) behaalde de partij net niet de helft van de stemmen.



Nek-aan-nekrace

De cijfers tonen aan waarom Erdogan zoveel belang hecht aan de kiesintenties binnen de diaspora, en waarom hij zijn getrouwen uitstuurt om ja-stemmen te ronselen. In Turkije voorspellen de peilingen voor het referendum een nek-aan-nekrace.



