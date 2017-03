Steeds meer verzoeken tot naamswijziging door transseksuelen

Door: redactie

14/03/17 - 04u15 Bron: Belga

© thinkstock.

Justitie krijgt steeds meer verzoeken tot naamswijziging van transseksuelen. Vorig jaar ging het al om 187 vragen, waarvan het overgrote deel door Nederlandstaligen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Koen Geens op een vraag van Sonja Becq (CD&V).

Het aantal aanvragen loopt elk jaar op, van 85 in 2012 tot 187 in 2016. Kandidaten moeten een verklaring van een psychiater en een endocrinoloog voorleggen waaruit een onomkeerbare overtuiging blijkt om tot het andere geslacht te behoren. De persoon moet ook een hormonale therapie hebben ondergaan. Er werd nog geen enkele aanvraag geweigerd.



Minderjarigen

Ook minderjarigen kunnen, mits instemming van hun ouders, een dergelijke aanvraag indienen en hun aantal steeg van 2 in 2012 tot 23 in 2016. Het aantal aanvragen zal nog stijgen, voorspelt Sonja Becq, omdat de leeftijd voor een naamswijziging in de nieuwe transgenderwet daalt van 16 tot 12.