Kinderen kunnen binnenkort rechtstreeks voorstellen doen op Gentse gemeenteraad

Door: redactie

14/03/17 - 02u00 Bron: Belga

© thinkstock.

In Gent zullen kinderen vanaf 10 jaar nog deze legislatuur via een korte procedure rechtstreeks voorstellen op de gemeenteraad kunnen brengen. Nog voor de zomervakantie wil de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) een reglement aan de gemeenteraad voorleggen, antwoordde hij op een vraag van zijn partijgenote collega-raadslid Astrid De Bruycker.

De Bruycker suggereerde begin 2016 om ook kinderen voorstellen te laten doen aan de gemeenteraad. "Onze burgemeester was toen al enthousiast over het voorstel en zou de mogelijkheden laten onderzoeken", zegt De Brucyker op de site van sp.a Gent.



Tijdens de Commissie Algemene Zaken van gisterenavond liet burgemeester Termont weten dat nog vóór de zomer een reglement aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd dat kinderen vanaf 10 jaar zal toelaten om via een korte procedure een voorstel te doen. Een burgerinitiatief kan momenteel enkel door personen ouder dan 16 jaar ingediend worden, vergezeld van handtekeningen die overeen komen met 1 procent van de bevolking.



Kindersecretaris

Termont reageerde ook positief op De Bruyckers voorstel om de Gentse Kindersecretaris een ondersteunende rol te laten opnemen. "We werken aan een eenvoudig digitaal formulier voor indiening van voorstellen. Indien nodig kan dat indienen met de hulp van onze Kindersecretaris. Zij wordt sowieso de centrale figuur in de ondersteuning en opvolging van de vragen."



Termont ziet voorstellen kunnen doen aan de gemeenteraad als het summum van inspraak voor jonge gasten. "Belangrijk, voor een stad die de meest kindvriendelijke van Vlaanderen wil zijn", klinkt het.