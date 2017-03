"Voorkom uithuiszettingen van gezinnen met kinderen"

Door: redactie

14/03/17 - 00u57 Bron: Belga

In een gezamenlijk advies pleiten de Kinderrechtencomissaris en de Vlaamse Woonraad voor regelgeving die de uithuiszetting van gezinnen met kinderen helpt voorkomen. Bij een kwart van de vorderingen tot uithuiszettingen zouden kinderen betrokken zijn.

Hoeveel gezinnen er per jaar uit hun woning worden gezet in Vlaanderen, is niet bekend. Volgens cijfers uit 2014 zijn er in dat jaar bijna 13.000 procedures opgestart. Schattingen gaan er van uit dat ongeveer dertig procent van de opgestarte procedures tot een effectieve uithuiszetting leidt. Bij één op de vier vorderingen zouden kinderen betrokken zijn.



Bemiddeling

De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat vinden dat moet worden nagedacht hoe uithuiszetting kan worden voorkomen, "in het bijzonder waar kinderen bij betrokken zijn". "Aanpassing van de wet op de humanisering van de procedure uithuiszetting en aanpassing van het huurgarantiefonds moeten worden overwogen. Onder meer de verplichte voorafgaande consultering en/of bemiddeling door het OCMW kan worden voorzien in geval van bewoning door minderjarigen", luidt het.



"Verder moet worden nagegaan of de uithuiszetting van gezinnen met kinderen in de winter aan bijkomende voorwaarden moet worden onderworpen", aldus het advies.