Directeur sectorcomité Publifin geeft fouten toe (maar wil niet alle schuld dragen)

Publifin Claude Emonts (PS), gewezen voorzitter van het Luikse OCMW en voorzitter van het sectorcomité Energie van Publifin tussen midden 2013 en eind 2016, erkent twee beoordelingsfouten gemaakt te hebben, maar weigert alle verantwoordelijkheid te dragen. Dat zei hij in de onderzoekscommissie Publifin van het Waals Parlement.

Op de eerste vergadering van het sectorcomité Energie in november 2013 "wist ik nog altijd niet wat mijn rol zou zijn". Hij had enkel begrepen dat het om een raadgevend comité ging, dat geen beslissingen nam. "Ik heb me daaraan gehouden, en dat was mijn belangrijkste inschattingsfout." Hij hekelde dat hij geen richtlijnen kreeg van het politieke bestuur van de intercommunale, maar erkende ook er zelf geen gevraagd te hebben. Zijn tweede beoordelingsfout was het aanvaarden van de vergoedingen - 110.000 euro bruto in drie jaar voor een handvol vergaderingen. "Ik durf te geloven dat er niet veel mensen, die zo'n bedragen op hun bankrekening gestort zagen, deze zonder meer zouden weigeren. Maar uit een instinctieve voorzichtigheid heb ik dat geld niet uitgegeven, maar op een afzonderlijke rekening geplaatst. Daar staat het nog steeds." De parlementsleden vonden dit gedrag ongeloofwaardig.

Eerste ontslag

Claude Emonts was de eerste politiek verantwoordelijke die ontslag nam uit zijn mandaten na het uitbarsten van het Publifinschandaal eind december. Hij heeft beloofd om de 52.000 euro netto die hij hierdoor verdiende terug te betalen. Van het brutobedrag had hij 10 procent aan de PS en 5 procent aan de lokale partijafdeling afgedragen. Om in het reine te zijn met zichzelf heeft hij tweemaal 20.000 euro gestort aan twee verenigingen. De vergoedingen van Publifin houdt hij apart voor het geval hij die via wettelijke weg zou moeten betalen, maar dan moet ook de partij het geld dat hij afgedragen heeft terugstorten.



Emonts wist naar eigen zeggen niet wie beslist heeft dat hij lid kon worden van de raad van bestuur en het sectorcomité. "Er waren te weinig vergaderingen, die te goed betaald waren. Het is zeker dat ik niet streng genoeg geweest ben. Maar de vergaderingen waren zeer interessant en gaven heel wat materiaal om naar de burger terug te gaan", verzekerde hij, zonder de commissie te overtuigen. De parlementsleden zagen niet in welke mate de sectorcomités een meerwaarde waren voor Publifin om dergelijke vergoedingen te verantwoorden.



Na Emonts hoorde de onderzoekscommissie nog de directeuren van de twee andere sectorcomités.