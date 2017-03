Reclamesector heeft geen problemen met "seksistische" Lidl-reclame

Door: redactie

14/03/17 - 00u50 Bron: Belga

© ANP.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), het zelfregulerend orgaan van de reclamesector, ziet geen graten in een reclamecampagne van warenhuisketen Lidl. Bij de JEP waren zestien klachten binnengekomen die de reclame als seksistisch bestempelden.

Lidl verspreidde reclame op radio en tv waarin mannen over vrouwen spreken en omgekeerd. "Seg, en lekkere vrouwen dat hebde gij ook graag eh? Ah, ma die kosten veel geld eh? Ah ja, die willen dure sacochen", klonk het bijvoorbeeld, waarna verkondigd wordt dat er zowel goedkope cola als merkcola in de Lidl-rekken staat.



Stereotiep en zeer seksistisch

"Stereotiep en zeer seksistisch", luidt het in een klacht. "Als mensen (vooral kinderen en jongeren, maar ook volwassenen) maar vaak genoeg van dit soort stereotiepe uitingen horen, gaan ze het aanvaarden in hun mindset: 'de' vrouwen houden van handtassen en manicures en uiteraard betalen ze dat niet zelf maar draait de man daarvoor op."



Absurd en irrealistisch

De JEP vindt echter dat "de inhoud van deze humoristische campagne dermate overdreven, absurd en irrealistisch is dat deze laatste niet redelijkerwijze letterlijk opgevat kan worden door de gemiddelde consument". En de jury denkt ook dat de reclame "niet geïnterpreteerd zal worden als een specifiek beeld van vrouwen en mannen in een realistische context".



Conclusie van de JEP: de campagne is "niet van aard om een categorie van personen te kleineren of te discrimineren en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes".