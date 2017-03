Kwart meer snelheidsovertredingen in Gent, criminaliteit status quo

Door: redactie

13/03/17 - 20u52 Bron: Belga

De superflitspaal van de Gentse politie. © Wannes Nimmegeers.

In Gent is de geregistreerde criminaliteit vorig jaar gedaald met 0,5 procent, van 29.135 feiten in 2015 naar 28.986 feiten in 2016. Dat stellen het Gentse stadsbestuur en de lokale politie maandagavond. Vorig jaar meldde de stad echter 28.937 feiten voor 2015, waardoor er nu geen sprake is van een daling maar van een status quo, maar volgens de lokale politie werden de cijfers van 2015 gecorrigeerd met latere registraties. Opvallend is ook de stijging van het aantal snelheidsovertredingen met 26 procent.