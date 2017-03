Lijk je niet op foto op rijbewijs? Boete!

Door: redactie

13/03/17 - 20u28 Bron: vtmnieuws.be

video

De politie vraagt iedereen die nog een papieren rijbewijs heeft te controleren of hij of zij nog op de foto op het rijbewijs lijkt. Anders is het niet meer geldig en riskeer je een boete.



Eigenlijk willen ze dat iedereen die zijn papieren rijbewijs zo snel mogelijk inruilt. Nu is nog maar een derde van de rijbewijzen digitaal, terwijl iedereen pas tegen 2033 een elektronisch rijbewijs moet hebben.