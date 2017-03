Belgische afdeling AK-partij zegt niets te maken hebben met afbeelding die oproept tot strijd tegen christenen

Bewerkt door: mvdb

13/03/17 - 16u44 Bron: Belga

© rv.

Het Vlaams Belang eist dat er streng wordt opgetreden tegen oproepen tot een Heilige Oorlog en vraagt dat de verantwoordelijken streng worden gestraft. De partij verwijst naar de affiches die de Belgische afdeling van de Turkse AK-partij van president Erdogan vorig weekend verspreidde met een afbeelding die "weinig tot de verbeelding overlaat" - een man met een halve maan die een man met een kruis aanvalt - waarin opgeroepen wordt te strijden tegen de christenen. De beheerders van de Belgische facebookpagina van de AK-partij zeggen dat ze niets met de bewuste afbeelding hebben te maken en het nepnieuws betreft.

Het Vlaams Belang is geschokt dat de AKP in dit land ongestraft dit soort van haatdragende propaganda kan verspreiden. Brussels parlementslid Dominiek Lootens wijst op de volksverhuis die nu al uit bepaalde wijken in Brussel bezig is: "Assyriërs en andere christelijke minderheden uit het Midden-Oosten worden nu reeds dermate door de islamitische inwoners geterroriseerd dat ze Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek verlaten, om zich elders in Brussel te gaan vestigen." De propaganda die de AKP in Brussel verspreidt is volgens hem niet alleen een regelrechte oproep om de etnische zuivering van die wijken verder te zetten, "maar is eveneens een regelrechte oorlogsverklaring aan alle niet-islamitische inwoners van Brussel, en aan de waarden van het land waar ze wonen".



Eén jaar na de aanslagen in Brussel en Zaventem kunnen we dit soort van propaganda niet langer tolereren, vinden Lootens, partijvoorzitter Tom Van Grieken en Kamerfractievoorzitster Barbara Pas.



De AK Parti Belçika zegt op Facebook zegt dat zij niets met de advertentie te maken hebben, en het om nepnieuws gaat. In een bijschrift melden de paginabeheerders dat "het open en duidelijk gepubliceerd is door iemand om moslims in een slecht daglicht te stellen."