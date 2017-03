Politie zoekt slachtoffer van mogelijke ontvoering in Hoboken

Bewerkt door EB

13/03/17 - 15u31 Bron: Federale politie

De feiten gebeurden aan de Zuidweg in Hoboken, dichtbij de Autokeuring. © Federale politie.

Politie en gerecht zijn op zoek naar een man die eind januari het slachtoffer is geworden van een overval of een vechtpartij in Hoboken. Ze roepen hem op om zich te melden bij de politie. De feiten gebeurden op 28 januari 2017 omstreeks 10 uur 's avonds.

Die zaterdagavond, om 22.14 uur, kwam bij de politie een noodoproep binnen. Een vrouw was getuige van een vechtpartij op straat. Drie mannen zouden, aldus de getuige, een andere jongen hardhandig aanpakken. Dit gebeurde aan de Zuidweg in Hoboken, dichtbij de Autokeuring.



Wanneer de politie ter plaatse kwam, waren de betrokkenen verdwenen, zowel de aanvallers als het slachtoffer.



De politie kon wel een tweede getuige spreken. Deze man had geschreeuw gehoord op straat. Toen hij ging kijken, zag hij hoe drie mannen - van wie twee met bivakmutsen op - een andere man brutaal tegen een geparkeerde auto duwden. Ze probeerden een plastic zak over zijn hoofd te trekken. Eén van de mannen had een bijl vast en dreigde ermee te slaan. Het slachtoffer werd in bedwang gehouden maar verzette zich en kreeg meerdere vuistslagen in zijn gezicht. Uiteindelijk verdwenen ze allen uit het zicht van de getuige maar hoorde hij het slachtoffer nog wel schreeuwen.



Politie en parket nemen het voorval ernstig en sluiten niet uit dat het slachtoffer onder dwang werd meegenomen. Daarom doen ze een oproep tot de man om zich kenbaar te maken. Het zou gaan om een man van vreemde afkomst van ongeveer 20 jaar oud.



Ruim een uur na de feiten, omstreeks 23 uur, was er opnieuw beweging aan de Zuidweg. Een man met een zaklamp was op de plek van de vechtpartij op zoek naar iets op de grond. Hij raapte iets op en werd kort daarna opgepikt door een donkere Opel Astra die met hoge snelheid ter plaatse kwam. Ze gingen er vandoor via de Lageweg in de richting van het Kiel.



Was u het slachtoffer van de vechtpartij in Hoboken of weet u meer over de feiten, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.