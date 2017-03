Tot 4 jaar cel voor overval op wisselkantoor in Antwerpen

Bewerkt door EB

13/03/17 - 15u04 Bron: Belga

© thinkstock.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie mannen veroordeeld voor een gewelddadige overval op een wisselkantoor van Western Union in Antwerpen. De uitbater kreeg een flink pak slaag en een messteek. De beklaagden kregen celstraffen tot vier jaar opgelegd en moeten het slachtoffer 30.228 euro schadevergoeding betalen.

Twee gewapende en gemaskerde daders stapten op 27 augustus 2015 het Western Union-kantoor aan de Carnotstraat binnen. De uitbater werd met een vuurwapen tegen het hoofd geslagen, waarna er een gevecht ontstond. Het slachtoffer werd daarbij in de buik gestoken. De overvallers vluchtten weg met een klaarstaande wagen.



Getuigen noteerden de nummerplaat en verwittigden de politie. Een patrouille kon de auto al een uur later onderscheppen op de E40 in Aalter. Dariush S.Z.N. (20), Jomanday S. (44) en Guy S. (25) werden in de boeien geslagen. In de wagen lag een alarmpistool, een mes en bivakmutsen.



Dariush S.Z.N. en Jomanday S. bekenden dat ze de overval pleegden en Guy S. bestuurde het vluchtvoertuig. De rechtbank veroordeelde Dariush S.Z.N. tot vier jaar cel met uitstel. Jomanday S. en Guy S., die beiden verstek lieten gaan, kregen respectievelijk vier en drie jaar cel. De rechtbank beval ook hun onmiddellijke aanhouding.