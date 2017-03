"Abdullah Essah heeft van het justitiepaleis een leugenpaleis gemaakt''

Door: redactie

13/03/17 - 13u27 Bron: Belga

Slachtoffer Erik Janssen en dader Abdullah Essah. © Marco Mariotti & Belga.

In het Tongerse hof van assisen is vandaag het proces van de 23-jarige Abdullah Essah de laatste rechte lijn ingegaan met de start van de pleidooien. De twintiger staat terecht voor de moord op de 50-jarige Erik Janssen in Dilsen-Stokkem in de nacht van 21 oktober 2013. Meesters Tim Op de Beeck en Kristel Jansens beten de spits af namens de burgerlijke partijen. "Abdullah deed hier de voorbije week aan schuldverschuiving. Hij heeft van het justitiepaleis in Tongeren een leugenpaleis gemaakt, '' pleitte advocaat Op de Beeck.

Volgens Essah doodde hij Erik Janssen omdat die dreigde openbaar te maken dat Essah homoseksueel was. Dat ligt in de ogen van Essah heel moeilijk in zijn cultuur. Pas op dit proces gaf Essah toe dat hij al vanaf zijn twaalfde homoseksuele gevoelens had. Advocaat Op de Beeck begon zijn pleidooi door te verwijzen naar woorden over liegen van de bloedeigen vader van Abdullah. "Tijdens het onderzoek en hier op het proces heeft Abdullah alleen maar geprobeerd om Erik Janssen te beduvelen. Hij heeft zelfs Jenny en Francis, die zich over hem ontfermden en Erik als hun zoon beschouwden, geschoffeerd. Abdullah gaf Erik de schuld dat hij door Erik in de problemen is geraakt."



Dwaalspoor

"Hij bracht andere mensen in diskrediet en hij heeft de politie meermaals bewust op een dwaalspoor proberen zetten. Nergens heeft iemand bevestigd dat Erik homoseksueel was. Essah heeft dat nodig in zijn versie van de feiten, als bouwsteen in zijn onzin. Essah heeft zich hier in het centrum van de belangstelling geplaatst, '' aldus Op de Beeck.



Geen vlieg kwaad

Advocaat Kristel Jansens schetste de persoon van Erik Janssen. "Op het doodsprentje stond over Erik "Je deed geen vlieg kwaad''. Erik was een superlieve jongen. Erikske was een gekke, lieve gast. Weliswaar had hij het verstandelijk vermogen van een zestienjarige. Als iemand zijn stem zou verheffen tegen Erik, dan kroop die weg. Hij had thuis nooit iemand laten slapen. Erik was fier op zijn woning. Hij deed altijd de deur op slot, zeker na een inbraak. Elke dag had hij een vast ritueel, '' vertelde Jansens, die de jury duidelijk maakte dat Erik geen homoseksueel was zoals Essah beweerde. Volgens de burgerlijke partijen heeft Essah de vermeende homoseksuele geaardheid van Janssen nodig om zijn verhaaltje te doen kloppen.