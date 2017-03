OPINIE "In tegenstelling tot in Turkije, kunnen mensen hier vrij hun mening uiten. Daar wil ik niets aan veranderen"

Door: Wouter Beke, HR

13/03/17 - 13u20 Bron: CD&V

© Photonews.

Er komen de komende weken nog meer Turkse ministers naar Europa om campagne te voeren. Wat als ze ook in België meetings willen houden? CD&V-voorzitter Wouter Beke herinnert in een opiniestuk voor HLN.be aan de vrije meningsuiting en de vrijheid van vergaderen. "Ik ben niet bereid onze fundamentele principes op te geven. Maar als de veiligheid in het gedrang komt, moet het beleid ingrijpen. Dat is zo klaar als een klontje."

Ik vind het geen goede zaak dat Turkse verkiezingscampagnes hier gevoerd worden Wouter Beke (CD&V) Ik maak me al langer zorgen over de situatie in Turkije. Minder dan een jaar geleden vond er een mislukte staatsgreep plaats. Sindsdien volgt de ene escalatie op de andere. Het massaal oppakken van politieke opposanten, een steeds strakkere greep van enkele mensen op het land, tot en met het referendum nu dat heel veel macht wil geven aan de president. Ik ben mij ervan bewust dat het land met grote problemen kampt. Door de oorlog in Syrië vangt het land een paar miljoen vluchtelingen op. De radicale terreur van IS heeft Turkije al verschillende keren in het hart getroffen. Maar op zulke ogenblikken moet je net het hoofd koel houden, en niet de democratie zelf in vraag stellen.

Verkiezingscampagnes Mocht Erdogan de eigen regels volgen, dan zaten we vandaag niet met deze problemen Wouter Beke (CD&V) Wat niet mag gebeuren, is dat we problemen uit Turkije naar hier importeren. Niemand hoeft voor mij zijn achtergrond te vergeten. Op vele plaatsen zijn de relaties met de Turkse gemeenschap heel goed. Maar we leven hier wel in Vlaanderen, en ik vind het geen goede zaak dat Turkse verkiezingscampagnes hier gevoerd worden. We hebben gezien in Nederland tot welke spanningen dat kan leiden. Daar is niemand iets mee vooruit. Het is ook heel opvallend dat Turkije hier de eigen wetten niet volgt. Er is een Turkse wet die verbiedt dat in het buitenland verkiezingscampagnes worden gevoerd. Mocht Erdogan de eigen regels volgen, dan zaten we vandaag niet met deze problemen.

Europa Europa moet hier verantwoordelijkheid opnemen. Dit is een uitgelezen kans om haar meerwaarde voor elke Europese burger aan te tonen Wouter Beke (VD&V) Kan het een optie zijn om buitenlandse ministers te verbieden hier campagne te voeren? Ik wil alle voorstellen op een open manier bekijken. Wel kijk ik met bezorgdheid naar de spanningen tussen Nederland en Turkije. Turkije vormt de grens van Europa. En bij een langdurige burenruzie wint niemand. Ik vind daarom dat Europa hier zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Verschillende landen worden met de vraag rond Turkse meetings geconfronteerd. Met een eendrachtig antwoord heeft Europa hier een uitgelezen kans om haar meerwaarde voor elke Europese burger aan te tonen.

Grondwet Wat moeten wij doen? In tegenstelling tot in Turkije, kunnen mensen hier vrij hun mening uiten. Dat is vastgelegd in de Grondwet. Op dezelfde manier is het gegarandeerd dat mensen in alle vrijheid kunnen vergaderen. En nee, daar wil ik niets aan veranderen. Want dan gaan we zelf Erdogan en andere extremen achterna. Op 17 november betoogden 2000 Koerden in Brussel tegen de Turkse regering. We hebben dat toegelaten. Ook al kwam er groot protest uit Turkije.