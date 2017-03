VW-garage uit Dilbeek moet sjoemeldiesel niet terugbetalen

Bewerkt door EB

13/03/17 - 11u56 Bron: Belga

© getty.

Volkswagen heeft in België een nieuwe overwinning gehaald in het kader van het 'Dieselgate'-schandaal. Een milieuadvocaat had de aankoopsom van zijn Audi met sjoemeldiesel teruggeëist, maar de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van koophandel heeft die eis vorige week van tafel geveegd. Dat blijkt uit het vonnis dat De Tijd heeft kunnen inkijken.

De Oost-Vlaamse milieuadvocaat had de Dilbeekse VW-garage Heremans voor de rechtbank gedaagd omdat die hem een Audi A5 met 'sjoemelsoftware' had verkocht. De advocaat bestempelde de software als een verborgen gebrek dat hem aanzienlijke schade opleverde. Hij zou nog dagelijks worden aangesproken op zijn vervuilende wagen en eiste daarom de aankoopsom van zijn dieselauto (40.000 euro) terug.



Volgens de rechtbank maakte de klager niet duidelijk waarom de software zijn auto ongeschikt zou maken om mee te rijden. Bovendien werd de klager duidelijk over het probleem geïnformeerd en rijdt die nog altijd met de Audi rond.



Veeg uit de pan

De rechtbank gaf de klager nog een veeg uit de pan. De man had beweerd dat hij als milieuadvocaat bijzonder gevoelig is voor de milieuproblematiek en daarom koos voor een milieuvriendelijk voertuig, een zware Audi A5 Sportback TDi. De rechtbank begrijpt niet waarom de advocaat dan "bij de aankoop van zijn voertuig niet resoluut kiest voor een milieuvriendelijker alternatief dan een dieselwagen", klonk het ironisch.



De uitspraak van de rechtbank is de eerste waarbij een Belgische garagehouder werd aangesproken op zijn aandeel in 'Dieselgate'. Begin januari had een Franstalige Belg al een gelijkaardige rechtszaak tegen VW-invoerder D'Ieteren verloren. Daarnaast wil de consumentenorganisatie Test-Aankoop een groepsvordering tegen VW indienen.