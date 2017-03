Zuhal Demir: "Ik houd van Wallonië"

Door: redactie

13/03/17 - 13u32 Bron: vtmnieuws.be

video Zuhal Demir, de nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding (N-VA) bracht deze voormiddag haar eerste werkbezoek aan Wallonië in haar nieuwe functie. Ze was te gast in Gembloux, bij een kinderdagverblijf waar kansarme kinderen worden opgevangen. Dat ze in haar tweede week als staatssecretaris Wallonië al bezoekt, moet een statement zijn, zegt ze. "Ik houd van Wallonië."