Gaswolk van stikstofdioxide ontsnapt bij Agfa Gevaert: "Hou ramen en deuren dicht"

Door: Nina Bernaers, Filip Spoelders, HR

13/03/17 - 11u46 Bron: Eigen berichtgeving, Facebook

© Filip Spoelders.

Mortsel Omwonenden van Agfa-Gevaert in Mortsel konden vanmiddag best een tijdje hun ramen en deuren gesloten houden, nadat een gaswolk ontsnapte bij het beeldvormingsbedrijf. Metingen toonden intussen aan dat de concentratie stikstof nooit gevaarlijk was. Het rampenplan is dan ook afgeblazen.