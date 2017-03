Directrice Publifin noemt aantijgingen "krankzinnig en totaal fout"

Bewerkt door: jv

13/03/17 - 10u28 Bron: Belga

© belga.

Bénédicte Bayer, algemeen directeur bij Publifin en lid van het directiecomité bij Nethys, noemt het "krankzinnig en totaal fout" dat ze documenten zou vervalst of doen verdwijnen hebben. Ze neemt 's avonds weliswaar dossiers mee naar huis, maar brengt die de dag nadien weer mee terug, zegt ze in Le Soir.

Op de hoofdzetel van Publifin vonden vorige week huiszoekingen plaats, nadat aanwijzingen waren opgedoken dat toplui dossiers zouden hebben vervalst of doen verdwijnen die gevraagd werden door de onderzoekscommissie rond Publifin in het Waals Parlement.



Gevraagd naar die aantijgingen zegt Bayer slechts dat "niemand mij gevraagd heeft dat te doen en dat ik het evenmin gedaan heb zonder dat iemand mij erom vroeg".



Over haar eigen loon wil Bayer niets kwijt, behalve dat het "minder" is dan het plafond van 290.000 euro voor overheidsbedrijven. "In elk geval, als ik mijn verloning bekendmaak, zal het steeds te veel zijn. Ik werk de hele tijd", aldus de directeur. Naar eigen zeggen verdient ze per gewerkt uur "minder dan de minstbetaalde arbeiders hier".



Bayer - die donderdag in de onderzoekscommissie verwacht wordt - herhaalt tot slot wat Nethys-topman Stéphane Moreau eerder in de commissie al zei: "iedereen" was op de hoogte van de werkwijze en de verloningen van de sectorcomités. "Iedereen wist het, maar let op: er was veel volk op de vergaderingen. Dit is een partijprobleem, een politiek probleem."