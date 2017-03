Duizendtal reizigers geëvacueerd uit trein na ongeval tussen Sint-Niklaas en Antwerpen

Door: redactie

13/03/17 - 08u00

© Kristof Pieters.

Het treinverkeer is deze ochtend volledig onderbroken tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-Berchem omwille van een persoonsongeval in Beveren-Waas. De betrokken trein, die onderweg was van Oostende naar Antwerpen, is intussen geëvacueerd. De ongeveer duizend reizigers zijn met bussen naar het station van Antwerpen-Berchem gebracht. De evacuatie duurde een goed uur en was omstreeks 09.53 uur afgerond. Dat heeft Dimitri Temmerman van de NMBS laten weten.