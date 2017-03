Dag op dag 5 jaar geleden: horror in Zwitserse tunnel

Door: redactie

video Exact vijf jaar geleden vond in het Zwitserse Sierre een van de zwaarste busongevallen in de recente geschiedenis plaats. Een Belgische bus met schoolkinderen en begeleiders botste frontaal op een muur.

In totaal lieten 28 personen het leven, onder wie 22 kinderen. De feitelijke oorzaak van het ongeval is tot op vandaag nog steeds niet bekend. Een overzicht van een zwarte bladzijde in de Belgische geschiedenis.