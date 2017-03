Het blijft lenteweer: droog, vrij zonnig en donderdag tot 17 graden!

Door: redactie

Maadag begint op de meeste plaatsen zonnig. In de loop van de dag trekt vanaf het westen een wolkenband traag over het land. In het westen is dat al deze ochtend, in het centrum in de loop van de namiddag en in het oosten tegen de avond. De maxima liggen rond 10 à 11 graden in de Hoge Venen alsook aan zee en rond 14 graden in het centrum.