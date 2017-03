Topzakenman Blijweert in cel in corruptiezaak rond ex-politiebaas

Door: redactie

De omstreden zakenman en lobbyist Koen Blijweert (60) zit in de cel. Het parket van Dendermonde verdenkt hem van betrokkenheid bij de omkoping van ex-politiebaas Glenn Audenaert, schrijven de Mediahuis-kranten maandag.

Het gerecht klopte vorige week woensdag aan bij Blijweerts villa in Knokke. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van corruptie.



Lobbyist

Zijn aanhouding past in het onderzoek dat het Dendermondse parket al sinds 2012 voert naar voormalig politiebaas Glenn Audenaert. Het gerecht denkt dat Audenaert zich enkele tienduizenden euro liet betalen door een vastgoedmagnaat. In 2013 verhuisde de federale politie een aantal van haar centrale diensten naar het Rijksadministratief Centrum in het hart van Brussel, dat eigendom was van die vastgoedmagnaat. Audenaert zou bij de politietop hebben aangedrongen op die verhuis. Blijweert zou als lobbyist hebben bemiddeld.



Bewijsmateriaal

Hoewel de raadkamer vrijdag ­besliste dat hij moest worden vrijgelaten, zit hij nog steeds in de cel. Het parket ­tekende beroep aan. Naar verluidt wil het nog een aantal onderzoeksdaden uitvoeren en wil het gerecht voorkomen dat Blijweert van zijn vrijlating gebruik zou maken om bewijsmateriaal te doen verdwijnen. Wellicht blijft hij nog twee weken in de cel tot hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, op 23 maart.