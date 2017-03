Kijk, hier staan we te flitsen

JIMMY DE SCHRIJVER

13/03/17 - 05u00

Onder het motto 'een gewaarschuwd man is er twee waard' hanteert de politie van het Limburgse Lommel een opmerkelijke tactiek. Op de Facebookpagina van de politiezone worden al regelmatig flitslocaties gedeeld, maar vrijdag zette de agent van dienst zelfs foto's vanuit de flitswagen online.

De politieman die de snelheidscamera vrijdag hanteerde op de Leuken in Lommel, maakte tijdens zijn shift enkele foto's vanuit zijn flitswagen en postte die op de Facebook-pagina Politie Controles Limburg, een pagina met meer dan 40.000 volgers. Uiteraard reageerden veel automobilisten positief op het bericht van de flitser. Toch vreesden sommigen voor de job van de goede man - onterecht, zo blijkt.



