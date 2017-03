Genk niet van plan Turkse meeting te verbieden

Bewerkt door: jv

CD&V-burgemeester van Genk Wim Dries is niet van plan een bijeenkomst te verbieden van de Turkse extreemrechtse partij MHP. Hij ziet vooralsnog geen elementen die de openbare orde of de veiligheid in het gedrang brengen. "Als burgemeester is dat het wettelijk kader waarin ik werk", klonk het in De Ochtend op Radio 1.