"Laat ons blijven tot eigenaars terug zijn"

ANNICK GROBBEN

13/03/17 - 05u00

© rv.

Het nieuws dat Roma in Gent een huis inpalmen terwijl de eigenaars in het buitenland zijn, lokt zo veel haatreacties uit dat de eigenaars zélf om solidariteit met de krakers vragen. In de tussentijd hopen ze hen wel via een kort geding uit hun huis te krijgen. "Tot we hier weg moeten, beloven we de woning heel netjes te houden", reageren de Roma, die zich nooit van enig kwaad bewust waren.