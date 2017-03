Raad van State geeft Hazodi-klokkenluiders ongelijk

Door: redactie

13/03/17 - 01u45 Bron: Belga

De vier klokkenluiders die de wantoestanden bij HaZoDi blootlegden: Mary Ann Vonckx, Serge Delvaux, Anita Vanoppen en Vera Vrancken. © Photo News.

De Raad van State heeft vorige week in drie arresten de eis van de vrouwelijke Hazodi-klokkenluiders om hun hoger loon te behouden afgewezen. De uitspraak kan als het sluitstuk van de affaire worden beschouwd. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Uit het onderzoek naar de Hazodi-affaire bleek dat de zogenaamde klokkenluiders te hoog waren ingeschaald. Ze maakten deel uit van het Calog-personeel dat op 1 april 2001 van de stad Hasselt naar politiezone Hazodi muteerde. De juridische doorlichting toonde aan dat bij die mutatie vier van de twintig administratieve krachten beter waren betaald dan voorheen door de stad, wat niet kan.



De zone besliste daarop de juridisch juiste inschaling te gebruiken, waarop de klokkenluiders naar de Raad van State trokken. Zij beweerden dat zij hun hogere loon moesten kunnen behouden, maar bij de Raad van State vingen ze vorige week over de hele lijn bot.



Graaicultuur

De Hazodi-affaire begon in het najaar van 2011 met een reportage van het VRT-programma 'Panorama', waarin de vloer werd aangeveegd met het politiekorps van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.



Volgens vier klokkenluiders, met Vera Vrancken als boegbeeld, vierde de graaicultuur er hoogtij en waren zij het slachtoffer. Meer dan vijf jaar later zijn er vele onderzoeken gevoerd, rapporten opgesteld en tal van procedures uitgevochten.