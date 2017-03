Door: redactie

12/03/17 - 14u37 Bron: vtmnieuws.be

video

"Dit probleem moet nu echt opgelost worden", aldus sp.a-voorzitter John Crombez in VTM NIEUWS. "Twee jaar geleden is het probleem al aangekaart in het parlement. Ministers Jan Jambon (N-VA) en Koen Geens (CD&V) hebben toen gezegd dat ze dit snel gingen aanpakken, maar we zijn twee jaar later en er is niets aangepast. Ik stel dus voor de het parlement dit morgen overpakt. De regering heeft het twee jaar niet gedaan. Mensen moeten naar hun eigen huis terug kunnen. Punt."