Turken wilden Sportpaleis afhuren voor meeting maar mochten er niet in

Bewerkt door EB

12/03/17 - 14u31 Bron: Belga

© epa.

De Unie van Europese Turken en Democraten (UETD) zal geen grootschalig evenement in het kader van het Turkse referendum organiseren in de Gentse hal Flanders Expo. Dat zegt voorzitter Basir Hamarat (UETP). De unie bekijkt andere mogelijkheden. In het Sportpaleis kregen ze alvast een nul op het rekest.

"Flanders Expo is te klein, we willen plaats voor 30.000 tot 40.000 mensen", zegt Hamarat. "Het Sportpaleis was goed, daar konden 33.000 mensen binnen, maar ze hebben geweigerd."



Hamarat zegt dat UETD voorlopig niet met andere zalen onderhandelt voor een dergelijk grootschalig evenement, maar dat de organisatie wel verder rondkijkt.



UETD zal, net als vorige week in Brussel, de komende weken verschillende meer kleinschalige evenementen in België organiseren. "Volksvertegenwoordigers zullen tot 7 april in België toespraken doen, zoals vorige week", zegt Hamarat. Voorlopig is de komst van Turkse ministers of president Erdogan niet gepland, maar Hamarat sluit niet uit dat dat wel zou kunnen gebeuren.



De voorzitter van UETD was afgelopen nacht in Rotterdam. "De Turkse minister kon het consulaat, en dat is Turks grondgebied, niet betreden. Ze hebben haar dertig meter daarvoor laten stoppen, daarom vonden de Turken dat niet juist." Hij zegt dat de houding van de Nederlandse regering tegen het licht van de verkiezingen over enkele dagen gezien moet worden. "Dit is een spel dat gespeeld wordt voor de verkiezingen. Net als Wilders zeggen ze ook tegen te zijn, maar eigenlijk willen ze zichzelf laten zien."



UETD-voorzitter Hamarat verwacht de komende weken geen problemen in ons land. "We hebben al honderd activiteiten uitgevoerd en nog nooit een klein probleem gehad. We werken ook heel goed samen met de overheid. Wij vormen een brug van België naar Turkije, zegt hij.