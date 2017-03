Slachtoffer steekpartij in levensgevaar

Wouter Spillebeen

12/03/17 - 13u12 Bron: Eigen berichtgeving

© Wouter Spillebeen.

Evergem In de Kapellestraat in Evergem heeft zich vanochtend omstreeks 9 uur een steekpartij voorgedaan. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen.

Over de motieven en de precieze omstandigheden is momenteel nog heel weinig gekend. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis met levensbedreigende verwondingen. De dader is opgepakt en zal zich moeten verantwoorden voor de onderzoeksrechter.



De Kapellestraat was afgesloten voor alle verkeer terwijl politie en parket de nodige vaststellingen deden, maar is ondertussen opnieuw vrijgegeven.