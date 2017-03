"Gentse burgemeester kan wél optreden tegen krakers"

Bewerkt door EB

12/03/17 - 11u49 Bron: Belga

© screenshot Google Maps.

De Gentse burgemeester Daniël Termont kan wel degelijk optreden tegen de krakers die een woning hebben ingepalmd van een koppel dat in het buitenland verblijft. Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke vandaag verklaard in De Zevende Dag. Volgens Beke kan een burgemeester een woning tijdelijk onbewoonbaar laten verklaren, maar dan moet hij er wel voor zorgen dat de krakers elders onderdak kunnen vinden.

Vrijdag raakte bekend dat de Gentse woning van een koppel dat in Vietnam verblijft, werd gekraakt door Roma. De Gentse burgemeester kan naar eigen zeggen niet optreden omdat hij daarvoor de wettelijke middelen ontbeert. Intussen hebben verschillende partijen wetsvoorstellen ingediend of vanonder het stof gehaald om tegen de praktijk op te treden.



Maar volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft de burgemeester wel degelijk "het instrumentarium" in handen. Hij kan namelijk een woning voor een bepaalde periode onbewoonbaar laten verklaren.