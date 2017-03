Weyts denkt aan tarief van 1,25 euro per kind voor vervoer naar kampplaatsen

Door: redactie

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het speciaal vervoer van jeugdverenigingen naar kampplaatsen uniformiseren. Op het vlak van tarieven pleit hij voor een prijs van 1,25 euro per kind. Dat heeft hij geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) Tegen eind mei zou er volgens Weyts meer duidelijkheid moeten zijn.

Jeugdverenigingen die vervoer willen regelen naar hun kampplaats kunnen bij De Lijn aankloppen voor 'speciaal vervoer'. Op die manier kunnen verenigingen een bus reserveren die de kinderen ophaalt en afzet op een afgesproken plaats. De reserveringstermijn en de kostprijs varieert wel van provincie tot provincie. Zo kan de reserveringstermijn gaan van een week tot een maand vooraf.



Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts liet eerder al verstaan dat hij de prijzen en procedures wil uniformiseren. "Ik wil komen tot vaste afspraken en vaste tarieven. Ik stel bijvoorbeeld voor om de prijs van een groepsbiljet te hanteren en dat bedraagt op dit ogenblik 1,25 euro per kind", aldus Weyts. Een volgende stap komt er tegen eind mei. Tegen dan verwacht de N-VA-minister "een duidelijk overzicht van De Lijn en dan zullen we de timing en acties beoordelen".



Sp.a-parlementslid Tine Soens reageert tevreden: "Vandaag is het voor jeugdbewegingen niet altijd evident om vervoer naar hun kamp te organiseren. Ofwel is het heel duur, ofwel verdwalen ze in een kluwen aan regeltjes en procedures. Ik ben heel blij dat de minister zich - uitgerekend in de week van de vrijwilliger - bereid toont om na te gaan hoe hij het leven voor die duizenden jongeren iets eenvoudiger kan maken. Een kamp is voor veel jeugdverenigingen het hoogtepunt van het jaar. Op dat moment moeten ze daar volop kunnen van genieten, in plaats van zich zorgen te maken over het vervoer ernaartoe."