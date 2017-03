Onderzoeksrechter aangesteld na vondst lichaam in Laken

Door: redactie

12/03/17 - 04u18 Bron: Belga

Het lichaam lag in de Thys-Vanhamstraat. © Google Streetview.

De man die gisteravond rond 19 uur dood werd gevonden op de openbare weg in Laken, is in verdachte omstandigheden overleden. Het Brusselse parket vorderde een onderzoeksrechter voor doodslag.